Tevez, come CT dell'Italia, non ha dubbi: "Antonio Conte tutta la vita. Soltanto lui può tirarvi fuori da questa situazione"

Matteo Pifferi Redattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 18:46)

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Intervistato da Repubblica, Carlos Tevez ha parlato anche dell'Italia e della Juventus: "È incredibile che l’Italia non sia qui al Mondiale, l’avete finalmente scelto il ct?”.

Non ancora, Carlitos, ma se tu fossi italiano chi vorresti sulla panchina della nazionale?

“Che domanda: Antonio Conte tutta la vita. Soltanto lui può tirarvi fuori da questa situazione. Farebbe già bene al primo anno, lui ha sempre fatto così. Poi bisogna vedere come vanno il secondo e il terzo, ma dovete puntare su di lui a occhi chiusi. È stato il miglior allenatore che ho avuto"

Allegri

"Anche lui è molto bravo, mi sono trovato bene. Però è vero, qualche volta l’ho accusato di essere troppo difensivista. Come Scaloni, no?"

Juve

"Ho visto che la Juve non è andata in Champions. Che disastro. Dovrà ricostruire un’altra volta”.

E Spalletti, non ti piace Spalletti, Carlitos?

“Noooo”.

E perché?

“Perché non ha sangue. Conte ha sangue. A me piace la gente che ha sangue"