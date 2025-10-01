Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto agente, ha parlato dell'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri in Champions League contro lo Slavia Praga:
Martorelli: “Slavia Praga nettamente meno forte dell’Inter. E i nerazzurri sono da scudetto”
“Ho visto una squadra con valori nettamente a favore dell’Inter. Ha portato a casa un’altra vittoria. Sono partite che in questo momento non possono impensierire una squadra come l’Inter”.
Inter da Scudetto?—
“Sì. Perché è una squadra forte con un organico importante. Con i se e i ma non si vincono le partite ma l’Inter è migliorata molto nell’organico”.
(Fonte: TMW)
