FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Martorelli: “Slavia Praga nettamente meno forte dell’Inter. E i nerazzurri sono da scudetto”

news

Martorelli: “Slavia Praga nettamente meno forte dell’Inter. E i nerazzurri sono da scudetto”

Martorelli: “Slavia Praga nettamente meno forte dell’Inter. E i nerazzurri sono da scudetto” - immagine 1
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto agente, ha parlato dell'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri in Champions
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto agente, ha parlato dell'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri in Champions League contro lo Slavia Praga:

Martorelli: “Slavia Praga nettamente meno forte dell’Inter. E i nerazzurri sono da scudetto”- immagine 2
Getty Images

“Ho visto una squadra con valori nettamente a favore dell’Inter. Ha portato a casa un’altra vittoria. Sono partite che in questo momento non possono impensierire una squadra come l’Inter”.

Martorelli: “Slavia Praga nettamente meno forte dell’Inter. E i nerazzurri sono da scudetto”- immagine 3
Getty Images

Inter da Scudetto?

—  

“Sì. Perché è una squadra forte con un organico importante. Con i se e i ma non si vincono le partite ma l’Inter è migliorata molto nell’organico”.

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Ass. Riva (Sport): “Nuovo stadio? Ecco quando sarà pronto. Posti? Inter e Milan...
Bellinazzo: “Vendita San Siro? Necessario, Inter e Milan entreranno nella modernità del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA