"Era una scelta necessaria per avviare un progetto di riqualificazione dell'area. In primo luogo, perché questo è un tema che viene sempre trascurato. Chi è a Milano sa che quell'area, oltre al giorno della partita, resta abbandonata a sé stessa durante la settimana. Ed è stato poi un passaggio fondamentale per far sì che Milan e Inter possano entrare a pieno titolo, come meritano, nella modernità della football industry. Senza uno stadio che presenti determinate caratteristiche strutturali e possa offrire determinati servizi, sarebbe impossibile raggiungere livelli di fatturato adeguati per rimanere ai massimi livelli del calcio europeo".

"Il calcio italiano ha gravissime responsabilità sul declino del sistema, non ha attuato una serie di scelte per confermare la sua leadership dopo gli anni '90 e 2000. Oggi c'è una consapevolezza diffusa sulla necessità di crescere e migliorare l'azienda calcio, partendo dagli stadi. Se andiamo guardare i processi autorizzativi per arrivare a realizzarli, penso a Roma, Firenze e Bologna, la politica non ha risposto come avrebbe dovuto. Non c'è stata la consapevolezza dell'importanza. Oggi c'è, mi auguro che l'esempio di Milano possa sbloccare i cantieri che ci sono. Aldilà gli impianti che serviranno per Euro 2032. Non c'è più tempo da perdere. Mettendo insieme e bilanciando tutti gli interessi, si deve lavorare sull'impiantistica sportiva".