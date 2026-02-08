Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha fatto alcune considerazioni sulle mosse delle grandi del campionato a gennaio:
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha fatto alcune considerazioni sulle mosse delle grandi del campionato
Di chi il mercato di gennaio migliore?
“Della Roma. Ha fatto qualche movimento interessante dove aveva bisogno. Le altre invece, penso all’Inter e alla Juve, non hanno preso chi volevano. Come il Napoli nonostante gli acquisti dell’estate”.
