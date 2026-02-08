FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Martorelli: “La Roma ha fatto il mercato migliore. Altre come l’Inter invece…”

news

Martorelli: “La Roma ha fatto il mercato migliore. Altre come l’Inter invece…”

Inter
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha fatto alcune considerazioni sulle mosse delle grandi del campionato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha fatto alcune considerazioni sulle mosse delle grandi del campionato a gennaio:

Martorelli: “La Roma ha fatto il mercato migliore. Altre come l’Inter invece…”- immagine 2

Di chi il mercato di gennaio migliore?

Martorelli: “La Roma ha fatto il mercato migliore. Altre come l’Inter invece…”- immagine 3
—  

“Della Roma. Ha fatto qualche movimento interessante dove aveva bisogno. Le altre invece, penso all’Inter e alla Juve, non hanno preso chi volevano. Come il Napoli nonostante gli acquisti dell’estate”.

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Martorelli: “L’Inter non ha preso chi voleva. Il mercato migliore è stato...
Bergomi: “Cerimonia olimpica? Atmosfera mai provata. Bocelli mi ha detto che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA