L'operatore di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di TWM alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Inter per trattare i temi caldi del campionato di Serie A.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Martorelli: “L’Inter non ha preso chi voleva. Il mercato migliore è stato di…”
news
Martorelli: “L’Inter non ha preso chi voleva. Il mercato migliore è stato di…”
Le dichiarazioni del procuratore, che ha analizzato la sessione di calciomercato di gennaio da poco conclusa
Di chi il mercato di gennaio migliore?
“Della Roma. Ha fatto qualche movimento interessante dove aveva bisogno. Le altre invece, penso all’Inter e alla Juve, non hanno preso chi volevano. Come il Napoli nonostante gli acquisti dell’estate”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA