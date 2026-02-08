FC Inter 1908
Martorelli: “L’Inter non ha preso chi voleva. Il mercato migliore è stato di…”

Inter Chivu
Le dichiarazioni del procuratore, che ha analizzato la sessione di calciomercato di gennaio da poco conclusa
Alessandro De Felice
L'operatore di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di TWM alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Inter per trattare i temi caldi del campionato di Serie A.

Di chi il mercato di gennaio migliore?

“Della Roma. Ha fatto qualche movimento interessante dove aveva bisogno. Le altre invece, penso all’Inter e alla Juve, non hanno preso chi volevano. Come il Napoli nonostante gli acquisti dell’estate”.

