Martorelli: “L’Inter non ha preso chi voleva. Il mercato migliore è stato di…”

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di TWM alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Inter per trattare i temi caldi del campionato di Serie A.

“Della Roma. Ha fatto qualche movimento interessante dove aveva bisogno. Le altre invece, penso all’Inter e alla Juve, non hanno preso chi volevano. Come il Napoli nonostante gli acquisti dell’estate”.