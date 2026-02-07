L'ex capitano del Milan e della Nazionale è stato uno dei tedofori che hanno sfilato a San Siro per i Giochi

Fabio Alampi Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 22:32)

Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale, ha raccontato ai microfoni di Repubblica le emozioni provato come tedoforo a San Siro per le Olimpiadi di Milano-Cortina: "Che attimi sono stati? I più emozionanti della mia vita sportiva: mai provata una sensazione del genere. Hai quella torcia tra le dita e sai che contiene la storia dello sport, e un po' anche quella della civiltà umana. Un simbolo fortissimo".

Lei fu olimpico nel 1984.

"Anche quella, in America, un'esperienza unica. Perché puoi avere vinto scudetti e coppe, ma per un atleta non c'è niente come le Olimpiadi: vale anche per noi calciatori, nonostante in molti pensino il contrario".

Vederla apparire a San Siro è stata una sorpresa enorme: lei, quando lo ha saputo?

"Un mese e mezzo fa, più o meno: mi ha telefonato il presidente del Coni. Io ho risposto: "Siete sicuri?, guardate che non sono tanto in forma". "Tranquillo", mi ha detto il presidente, "non dovrai fare troppa strada". E così è stato. Un grande onore, del tutto inatteso".

Sapeva che lo avrebbe condiviso con Bergomi?

"All'inizio, no. L'ho scoperto dopo. E siamo stati bravi a mantenere il segreto, davvero questa cosa non la sapeva nessuno".