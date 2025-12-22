FC Inter 1908
Martorelli: “Supercoppa? L’Inter nel secondo tempo ha giocato un’ottima partita col Bologna”

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha fatto alcune considerazioni in vista della finale di Supercoppa
Marco Macca
Marco Macca 

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha fatto alcune considerazioni in vista della finale di Supercoppa Italiana di questa sera tra Bologna e Napoli:

Supercoppa in Arabia: come la vede?

—  

“Oramai è tutto basato sul business. Secondo me destabilizza anche un po' il campionato. Però parlando di calcio il Napoli ha vinto meritatamente contro il Milan mentre l'Inter ha giocato soprattutto nel secondo tempo contro il Bologna un'ottima partita, poi i rigori hanno sancito la vittoria del Bologna che è una delle squadre che merita di più".

"Giocare in Arabia comunque è contro il mio credo calcistico. Oggi l'aspetto economico è fondamentale è le società guardano a questo in maniera importante".

(Fonte: TMW)

