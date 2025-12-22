Ag. Martinez: “Futuro? Si trova bene all’Inter e a Milano, quindi…”

Intervistato da TMW, Sergio Barila, agente di Josep Martinez, ha commentato l'ottima prestazione del portiere dell'Inter contro il Bologna, rilasciando anche una battuta sul suo futuro:
Signor Barila, il brutto momento sembra alle spalle e Pepo si è fatto trovare pronto quando Chivu l'ha chiamato in causa. Innanzitutto come lo vede oggi?—
"Josep Martinez è sempre pronto ad aiutare quando l’allenatore lo schiera in squadra. L’episodio accaduto a ottobre è una disgrazia personale molto spiacevole, ed è molto difficile da superare per chiunque. Chiediamo rispetto per la famiglia".
Che cosa ha provato Pepo dopo il Bologna? Vi siete sentiti?—
"Certo, voleva portare la sua squadra in finale ed era triste per i compagni, per il club e per i tifoso".
Ci conferma che chiuderà la stagione in nerazzurro?—
"Pepo è contento all'Inter, si trova bene con la società nerazzurra e a Milano, quindi sia a livello professionale sia personale".
