Ag. Martinez: “Futuro? Si trova bene all’Inter e a Milano, quindi…”

"Josep Martinez è sempre pronto ad aiutare quando l’allenatore lo schiera in squadra. L’episodio accaduto a ottobre è una disgrazia personale molto spiacevole, ed è molto difficile da superare per chiunque. Chiediamo rispetto per la famiglia".

"Certo, voleva portare la sua squadra in finale ed era triste per i compagni, per il club e per i tifoso".

Ci conferma che chiuderà la stagione in nerazzurro?

"Pepo è contento all'Inter, si trova bene con la società nerazzurra e a Milano, quindi sia a livello professionale sia personale".