"Strano due centravanti in panchina? No, abbiamo attaccanti pericolosi e invidiati da tante squadre, ci sono varie soluzioni e questa rientra in una di quelle. Nuovi arrivi a gennaio? I margini del Fair play sono molto ristretti, abbiamo una proprietà sempre pronta a fare investimenti là dove è consentito dai regolamenti. Ancora è presto, ci sono davanti tantissime partite".