A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente: "Piano partita? L'ha preparata il mister e credo l'abbia preparata al meglio. L'Inter gioca ad altissimi livelli da anni, sappiamo che servirà una prestazione perfetta per metterli in difficoltà".
"Strano due centravanti in panchina? No, abbiamo attaccanti pericolosi e invidiati da tante squadre, ci sono varie soluzioni e questa rientra in una di quelle. Nuovi arrivi a gennaio? I margini del Fair play sono molto ristretti, abbiamo una proprietà sempre pronta a fare investimenti là dove è consentito dai regolamenti. Ancora è presto, ci sono davanti tantissime partite".
