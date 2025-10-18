FC Inter 1908
Roma, Massara: “Contro l’Inter servirà una partita praticamente perfetta. Tre mesi fa…”

Il direttore sportivo della Roma, Ricky Massara, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il direttore sportivo della Roma, Ricky Massara, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sono tornato in una piazza meravigliosa con una proprietà splendida e ambizioni, ci sono tutti gli ingredienti per fare grandi cose. Abbiamo un allenatore che sa fare bellissime cose, dobbiamo crescere ma stiamo lavorando per farlo. Gasperini e la Roma vogliono sempre vincere, è un obbligo".

"Sappiamo di affrontare una squadra fortissima, che tre mesi fa giocava la finale di Champions. Serviva una partita praticamente perfetta per metterli in difficoltà. Dobbiamo migliorare i numeri offensivi, ma abbiamo trovato i gol di altri giocatori".

(Fonte: DAZN)

