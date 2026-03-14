Intervistato da Calcio e Finanza, Giuseppe Riso, noto procuratore e agente, tra gli altri, di Davide Frattesi, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul centrocampista e sulle future mosse di mercato dell'Inter. Ecco le sue parole:
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Giuseppe Riso: “Sarà mercato intenso per l’Inter. Volevo portare via Frattesi perché…”
Un altro dei tuoi assistiti più noti è il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. Quest’anno sarebbe voluto andare via considerando che è l’anno dei Mondiali. Dopo questo evento, cambieranno gli scenari?—
«Ero io che volevo portare via Frattesi dall’Inter: in questa stagione si gioca la possibilità di andare al Mondiale e non lo vedevo sempre felice. Davide è un passionale, è uno che ha cuore fino all’ultimo secondo. Lo vedi anche quando esulta, lui è così caratterialmente. A me piacerebbe vederlo sempre felice, quindi sono stato io ad avergli messo in testa questo tarlo. Ma, sia lui dall’Inter, sia l’Inter da lui, fanno fatica a separarsi. È chiaro poi che non so quante volte nella vita ti possa capitare di giocare un Mondiale, sono momenti che ricordi a vita».
Come vedi il prossimo mercato? L’Inter sembra avere necessità di rinnovare il parco calciatori in ruoli chiave. Il Milan avrà il doppio impegno Champions League-campionato. La Juventus dopo sei anni vorrà ambire allo Scudetto. I Friedkin hanno investito un miliardo e sono ancora a bocca asciutta e De Laurentiis vorrà essere ancora protagonista. Come la vedi?—
«Sarà una sessione molto intensa, perché tante squadre devono rinnovarsi. Nell’anno del Mondiale, il mercato parte di fatto quando finisce il torneo. Chiaramente molte trattative inizi a impostarle adesso».
(Fonte: Calcio e Finanza)
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