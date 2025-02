Sicuramente non è stato amore a prima vista però quasi. Il primo anno che arrivai ci fu quasi una mezza rivoluzione perché arrivai a Milano dopo un derby perso 6-0, feci la visita medica proprio il giorno dopo, ma fui illuminato quando entrai al CONI per la visita di idoneità trovando Ronaldo. Era il mio idolo e lo ringraziai perché era uno dei motivi per cui firmai per l'Inter.

C'erano anche altre che erano interessate però in ottica futura volevo l'Inter che era la squadra che prima o poi sarebbe tornata a vincere. Da gennaio mi concentrai sul Perugia come ho sempre fatto però pensando anche all'Inter perché il mio obiettivo era cercare di vincere trofei. Cosa che non avvenne il primo anno per colpa nostra, perché l'ultima partita sbagliammo, però giocammo altre 37 partite dove io fui quasi sempre in campo. Non potevo e non potevamo chiaramente fare niente, ma poi alla luce di quello che si è verificato tutti sappiamo come sono andate le cose.