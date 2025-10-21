FC Inter 1908
Materazzi: “Campionato? Inter la più forte e non per fede. Akanji? La prerogativa di Ausilio…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore nerazzurro ha parlato della lotta scudetto e non solo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marco Materazzi ha parlato della lotta scudetto e non solo. L'ex difensore non ha dubbi, l'Inter è la favorita per vincere il campionato e in Champions può fare un bel cammino.

Materazzi, come vede la lotta per lo scudetto quest’anno? Chi è la favorita?

«Sono rimaste cinque sorelle. Sono tutte lì, ma credo che la più forte sia l’Inter. Non per fede, ma perché ha dimostrato negli anni e nella costruzione della squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d’ora e portando in porto una partita importantissima».  

Il Milan di Allegri però è da solo in testa.

«Sta facendo un grandissimo campionato, anche perché non ha le coppe». 

L’Inter può sognare in grande anche in Champions League?

«La Champions io dico sempre che si gioca prima di Natale e dopo Natale. La squadra però ha sempre reagito dopo le finali».  

Akanji si è già integrato alla grande. 

«A livello tecnico è indiscutibile, poi quella di sbagliare pochi acquisti è una prerogativa di Ausilio». 

Da giovane ha indossato la maglia del Tor di Quinto. Ma la Roma è stata mai una destinazione reale nella sua carriera? 

«Dopo il Mondiale ho avuto la possibilità di andare alla Roma, ma si voleva sempre fare il matrimonio con i fichi secchi. Sono rimasto all’Inter e penso di aver fatto abbastanza bene. Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti e De Rossi e sono convinto che avremmo potuto vincere qualcosa insieme».  

(Corriere dello Sport)

