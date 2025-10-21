Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore nerazzurro ha parlato della lotta scudetto e non solo

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marco Materazzi ha parlato della lotta scudetto e non solo. L'ex difensore non ha dubbi, l'Inter è la favorita per vincere il campionato e in Champions può fare un bel cammino.

Materazzi, come vede la lotta per lo scudetto quest’anno? Chi è la favorita?

«Sono rimaste cinque sorelle. Sono tutte lì, ma credo che la più forte sia l’Inter. Non per fede, ma perché ha dimostrato negli anni e nella costruzione della squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d’ora e portando in porto una partita importantissima».

Il Milan di Allegri però è da solo in testa. — «Sta facendo un grandissimo campionato, anche perché non ha le coppe».

L’Inter può sognare in grande anche in Champions League? — «La Champions io dico sempre che si gioca prima di Natale e dopo Natale. La squadra però ha sempre reagito dopo le finali».

Akanji si è già integrato alla grande. — «A livello tecnico è indiscutibile, poi quella di sbagliare pochi acquisti è una prerogativa di Ausilio».

Da giovane ha indossato la maglia del Tor di Quinto. Ma la Roma è stata mai una destinazione reale nella sua carriera? — «Dopo il Mondiale ho avuto la possibilità di andare alla Roma, ma si voleva sempre fare il matrimonio con i fichi secchi. Sono rimasto all’Inter e penso di aver fatto abbastanza bene. Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti e De Rossi e sono convinto che avremmo potuto vincere qualcosa insieme».

