Klinsmann: “Italia ai Mondiali? Come sempre con un po’ di sofferenza ma andrà”

L'ex giocatore dell'Inter ha parlato a margine del Premio Scopigno soffermandosi sulla Nazionale di Gattuso
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

«Se l'Italia andrà ai Mondiali? Con un po' di sofferenza come sempre ma sono fiducioso che si qualificherà». L'ex Inter Jurgen Klinsmann ha parlato dell'Italia di Gattuso a margine del premio Scopigno allo stadio Olimpico dove è stato consegnato un riconoscimento al figlio Jonathan che gioca nel Cesena.

«E la Germania? Anche loro ci saranno. Il Mondiale è adesso un torneo diverso rispetto al passato perché più lungo e con più squadre», ha aggiunto. Poi ha La seguo sempre ed è sempre un bel campionato, un po' indietro rispetto alla Premier, come la Liga e la Bundesliga», ha concluso l'ex giocatore nerazzurro.

(Fonte: agenzia)

