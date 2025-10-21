«Se l'Italia andrà ai Mondiali? Con un po' di sofferenza come sempre ma sono fiducioso che si qualificherà». L'ex Inter Jurgen Klinsmann ha parlato dell'Italia di Gattuso a margine del premio Scopigno allo stadio Olimpico dove è stato consegnato un riconoscimento al figlio Jonathan che gioca nel Cesena.

«E la Germania? Anche loro ci saranno. Il Mondiale è adesso un torneo diverso rispetto al passato perché più lungo e con più squadre», ha aggiunto. Poi ha La seguo sempre ed è sempre un bel campionato, un po' indietro rispetto alla Premier, come la Liga e la Bundesliga», ha concluso l'ex giocatore nerazzurro.