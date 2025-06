Intervistato da Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter ha parlato della scelta del club nerazzurro di puntare sul tecnico ex giocatore nerazzurro

Intervistato da Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato della scelta del club nerazzurro di puntare sul tecnico ex giocatore nerazzurro Cristian Chivu :

Chivu fa questo mestiere lo fa con passione e capacità. Ha avuto la fortuna di vivere grandi spogliatoi come quello del triplete. Sa cosa vuol dire essere interista, forse ha atteso un troppo prima di andare a Parma, ma lo hanno chiamato quando c'era bisogno. Ha salvato il Parma e anche bene. Adesso ha una grandissima opportunità, giusto che abbia questa voglia di portare a casa qualcosa di importante perché ne vale per la sua carriera e per la tifoseria dell'Inter.