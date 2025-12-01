Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Marco Materazzi ha parlato così di Inter:
Materazzi: “Inter deve vincere trofei. Akanji? Qualcuno ha avuto da ridire quando…”
"Come se la sta cavando Chivu? Direi benissimo, è ad un punto dalla prima in classifica in campionato, ha 12 punti in Champions. Ora c'è la Supercoppa a dicembre, speriamo di alzare un trofeo perché è già da troppo tempo che non ne alziamo uno"
L'obiettivo dell'Inter qual è?
"Quando hai una squadra come l'Inter è giusto puntare sempre al massimo, cercando di alzare trofei. Si corre per quello, alla fine vince solo una squadra. Mi auguro che a fine anno si possa dire che è stato fatto un grande lavoro ma si devono alzare trofei perché per l'Inter è giusto così"
Com'è Akanji?
"Fortissimo. Hanno avuto da ridire quando ho detto che è stato il nostro acquisto più importante, sta facendo grandi cose, ha personalità e la maturità giusta per fare benissimo. Mi dispiace che sia andato via Pavard, per me era un grandissimo giocatore"
