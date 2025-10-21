Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha parlato del momento dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 11:16)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha parlato del momento dell'Inter. L'ex difensore ha elogiato la gestione del gruppo da parte di Chivu.

"Chivu ha parlato da allenatore, logico affermare pubblicamente che il pensiero sia rivolto solo all’Union. Napoli però pesa e passa davanti. A far finta di niente magari, ma davanti. La forza di una grande squadra si misura anche dalla gestione di queste situazioni. E l’Inter è la più forte di tutte".

In campionato o in Champions? — «In campionato senz’altro. Il Milan è avvantaggiato dal fatto di non giocare le coppe, come il Napoli l’anno scorso, ma l’Inter è la più attrezzata. Lo era anche prima, ma ha buttato via due scudetti vincendone uno solo. In Champions la metto tra le big: due finali in tre anni non si giocano per caso».

Come si fa allora a evitare che quella di stasera diventi una trappola? — «Ruotando le risorse come sta facendo Cristian: l’Inter è un gruppo in cui tutti si sentono coinvolti. E giocare una partita di Champions sulla carta agevole, come quella coi belgi, richiede un’attenzione persino più alta nell’approccio. Napoli-Inter si prepara da sola…».

Allora perché ragionare pensando anche alla sfida di sabato? — «Perché col Napoli può diventare una prova di forza per lanciare un altro segnale dopo Roma. È questione di momenti, e questo è il momento di spingere in Serie A: la Champions è cambiata, lo abbiamo visto, la prima fase “allungata” offre la possibilità di recuperare gli eventuali punti persi. Detto questo, non penso che l’Inter possa perdere punti a Bruxelles: la squadra sta bene, Chivu ottiene risposte da tutti, tra lui e i giocatori c’è empatia e si è visto in quell’abbraccio all’Olimpico. L’Inter mi ha sempre convinto, era stata dominante anche nel ko con la Juve».

Thuram non ci sarà nemmeno a Napoli. — «Ci accontenteremo di Bonny e Pio... (risata, ndr). Marcus, per caratteristiche tecniche e tattiche, è uno dei tre giocatori più importanti in rosa, ma il fatto che i due giovani non lo facciano rimpiangere la dice lunga sulla qualità delle scelte del club. Bonny dà grande profondità, a Pio manca solo un po’ di malizia: l’ha trovata allo Spezia, lo farà all’Inter».

Lei ha raccontato: «Quando Chivu arrivò all’Inter nel 2007, lo abbracciai e gli dissi: “Ti aspettavamo da anni”». Cristian è l’allenatore che l’Inter aspettava da anni? — «È stato bravo a cogliere il momento. La sua mano si vede: voglia di riconquistare palla, difesa più alta per mettere in difficoltà gli avversari già dalla propria porta, più concretezza e niente più ossessione per la costruzione dal basso. Noi interisti ci aspettiamo tanto da Chivu: l’Inter è la più forte e deve tornare a vincere».

(Gazzetta dello Sport)