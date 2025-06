Ospite del Gran Premio di Formula 1 di oggi, Marco Materazzi, intervistato da Sky Sport, ha commentato la pesante sconfitta dell'Inter in finale

Ospite del Gran Premio di Formula 1 di oggi, Marco Materazzi , intervistato da Sky Sport, ha commentato la pesante sconfitta dell'Inter in finale: "E' stata una sofferenza ma si deve ripartire no?

La mia carriera è partita con una sconfitta forte nel 2001 perdendo lo scudetto e poi ho vinto tutto: auguro a tutti i ragazzi che ieri hanno sofferto e perso con dignità, anche se il risultato è stato pesante, di essere pronti per ripartire. Adesso hai 15 giorni hai l'opportunità e si riparte col Mondiale. Con Inzaghi? Non sta a me dirlo questo".