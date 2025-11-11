“Bastoni mi piace molto. Forte come difensore, ha tantissima personalità e un grandissimo piede. Fa il terzo ma si sgancia, aiuta Dimarco e quando si sovrappone sono bravi. È alto più di 1.90, ma sa sempre cosa fare anche quando sale col suo mancino.

Più che Akanji, ha sistemato Ausilio la squadra. Sa sempre dove prendere i giocatori buoni. Lo ha fatto con Sommer quando ha perso Onana, lo ha fatto ora dopo l’addio di Pavard - che va ringraziato comunque - sostituendolo con Akanji. L’Inter si è fatta trovare pronta, era forte al City ma non era considerato forte come lo è ora in nerazzurro”.