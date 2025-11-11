L’ex attaccante e capitano della Roma Francesco Totti ha parlato così di alcuni rimpianti della sua carriera e non solo

Alessandro Cosattini Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 12:44)

Su Betsson Sport, l’ex attaccante e capitano della Roma Francesco Totti ha parlato così di alcuni rimpianti della sua carriera e non solo:

“Ci chiamavano eterni secondi… Una volta c’era l’Inter, una la Juve, una il Milan… Per l’Inter era più facile quando incontrava squadre così diciamo.

Lo scavino contro l’Inter è stato istintivo. Materazzi comunque non ha piedi da difensore eh, magari il destro sì, ma il sinistro no: tanta roba quello.

Ronaldo il Fenomeno? Per me dopo Maradona era il più forte di tutti i tempi. L’unico dispiacere è stato non poterci giocare insieme, sarebbe stato un sogno.

Con Cassano ci siamo divertiti tanto, sono due giocatori diversi comunque, ci trovavamo a occhi chiusi. Lui era innamorato di me, scelse la Roma e non la Juve per me. Forse un po’ troppo diretto lui, ma ci siamo trovati bene e divertiti”.