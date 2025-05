1 di 3

Intervenuto ai microfoni di Online Betting Guide, Marco Materazzi ha toccato diversi argomenti partendo dalla finale tra Psg-Inter. "Sarà una partita difficile, ma l'Inter ha battuto il Bayern Monaco e il Barcellona, ​​che quest'anno erano tra le squadre favorite per la vittoria del titolo. Negli ultimi tre anni, l'Inter ha raggiunto la finale due volte. L'Inter ha perso contro il Manchester City dove ha giocato molto bene e non meritava di perdere, ma il Manchester City era una squadra incredibile in quel momento. Penso che ora abbiamo il 50% di possibilità di diventare campioni sabato, ma non sarà facile perché anche il Paris Saint-Germain è una grande squadra e punta al triplete".

"L'Inter dovrà superare i propri limiti per vincere il trofeo e battere il PSG. Risultato? Penso 1-1 e poi si andrà ai supplementari. Spero che l'Inter vinca, ma non sarà facile se si andrà ai rigori perché Gianluigi Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo. Penso che la zona cruciale sarà il centrocampo perché il Paris Saint-Germain ha giocatori molto bravi con la palla. Sarà lo stesso per l'Inter perché Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella sono tra i tre migliori centrocampisti del mondo in questa stagione. Quindi penso che la posizione cruciale sarà il centrocampo".

"Il mio periodo all'Inter è stato intenso perché abbiamo perso uno scudetto all'ultima giornata, è stato un grande errore per noi perché penso che meritassimo quel campionato, ma abbiamo perso. Dopo quella partita, non sapevamo se avremmo avuto la possibilità di vincere di nuovo. Ma poi abbiamo chiuso dopo 10 anni, con tutti i compagni che avevano perso quel campionato, vincendo il triplete: Javier Zanetti, Ivan Cordoba, Francesco Toldo. Siamo andati a Madrid per l'ultima partita, l'ultimo ballo per noi in Champions League , e abbiamo vinto. Quella tripletta è stata incredibile per noi perché ce la meritavamo, ma inizialmente non sapevamo se avremmo avuto l'opportunità di vincere".