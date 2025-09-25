Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, è tornato così sulla conquista del Triplete

Marco Astori Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 13:16)

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, è tornato così sulla conquista del Triplete: "Il coronamento della mia carriera all'Inter. L'anno prima a maggio Mourinho stava scegliendo chi rimanesse e chi no.

Mi chiamò e mi disse: "Marco tu cosa vuoi fare, vuoi rimanere anche se non sarai titolare perché prenderemo un altro difensore? Ma se meriti puoi giocare, ma non sarai negli undici titolari". Io ero al Portello, mi disse di prendere il mio tempo, una settimana, venti giorni. Io ero a fare la spesa, dopo un minuto richiamai: "No io rimango con te".

Io conoscevo l'ambiente e cosa stava costruendo lui: e avevo ragione. L'emblema è che andiamo a Barcellona al ritorno: entrò Cordoba e dopo la partita mi scrisse un messaggio "guarda che in finale entri tu". Entrai 30 secondi ma mi diede la soddisfazione. A Siena Lucio non giocò: giocai io. Queste sono le testimonianze di fiducia da questa persona, io mi sarei buttato nel fuoco per lui".