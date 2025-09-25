Marco Materazzi, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha raccontato così un interesse da parte del Milan nei suoi confronti nel periodo all'Inter: "Sì, è vero: perché l'anno del Mondiale giocavo poco e non ero ben visto da Mancini. E dovevo giocare perché in Nazionale ero molto considerato da Lippi ma se non giochi non vai al Mondiale.
Materazzi svela: “È vero, il Milan mi voleva: ma che problema! Parlai con Facchetti che mi disse…”
Ebbi delle avances dal Milan, sarebbe stato un grande problema: gli interisti mi amavano, dall'altra parte mi odiavano. Era anche una cosa un po' di orgoglio, giocavo una partita ogni 3-4: poi dopo aver vinto il Mondiale giocavo io e altri 10. Sono cose che rispetto perché l'allenatore va sempre rispettato: in quel momento non le condividevo.
Ebbi la fortuna a Lecce di parlare con Facchetti, che mi disse: "Marco, rimani". Chiamai Lippi e mi disse che sarei andato anche giocandone una ogni 4-5: rimasi all'Inter e feci la cosa più giusta, anche perché di là c'erano Maldini, Nesta e Stam, forse era più difficile giocare lì. E' andata bene così, ho vinto tutto e ho sistemato tutto coi tifosi perché sono sempre stato onesto.
