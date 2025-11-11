A Betsson Sport, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato così di Ronaldo il Fenomeno e non solo

A Betsson Sport, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato così di Ronaldo il Fenomeno e non solo:

“Io dico sempre che Ronaldo il Fenomeno è natura. Ronaldo era Messi per la natura che aveva, con la velocità di Cristiano. Ronaldo il Fenomeno faceva le cose che fanno Ronaldo e Messi, ma messi insieme.