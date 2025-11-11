A Betsson Sport, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato così di Ronaldo il Fenomeno e non solo:
A Betsson Sport, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato così di Ronaldo il Fenomeno e non solo
“Io dico sempre che Ronaldo il Fenomeno è natura. Ronaldo era Messi per la natura che aveva, con la velocità di Cristiano. Ronaldo il Fenomeno faceva le cose che fanno Ronaldo e Messi, ma messi insieme.
Cuper faceva gli uno contro uno da centrocampo contro Ronaldo. Io ogni volta che dovevo difendere contro Ronaldo, mi giravo quando prendeva il pallone e dicevo a Cordoba di andare lui ad affrontarlo. Non ci sono mai andato contro Ronaldo io, mai”.
