Gianni Pampinella Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 20:46)

Intervistato da Tuttosport, Gianluca Zambrotta ha parlato dell'arrivo di Spalletti sulla panchina della Juve e ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Il cambio di panchina è avvenuto da poco, ci vuole pazienza per trovare gli equilibri giusti anche nel gruppo. Tuttavia si tratta di un tecnico di notevole esperienza, anche a livello internazionale, visto che ha già allenato club importanti, oltre alla nostra Nazionale. Ha sicuramente i mezzi per ottenere i risultati che si è prefissato".

Spalletti resterà in caso di qualificazione alla Champions League o può puntare a qualcosa di più? — «Se l'obiettivo è far parte delle prime, in questo momento, con una classifica molto corta e senza una squadra capace di ammazzare il campionato, per la lotta scudetto c'è anche la Juve, quindi è doveroso crederci. In tal senso il suo arrivo può rappresentare il cambio più adatto, ma siamo solo all'inizio e la strada è in salita per tutti».

Giusto il cambio di panchina da parte della dirigenza? — «A me piaceva Igor Tudor perché lo conosco, ho giocato assieme a lui, dispiace quando un amico si trova in una situazione del genere. Però Luciano può essere capace di risollevare le sorti della squadra».

Per il resto come vede la lotta al vertice? — «Siamo appena all'inizio, difficile fare un quadro preciso. Al momento le squadre più strutturate sembrano essere l'Inter e la Roma, che stanno facendo meglio rispetto alle altre. E non lo dico perché sono in testa alla classifica. Poi di conseguenza viene il Milan di Allegri, mentre il Napoli l'ho visto un po' in difficolta in questo ultimo periodo ma ha i mezzi per riprendersi. In questo contesto si sono possono inserire anche altre squadre».

(Tuttosport)