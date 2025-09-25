FC Inter 1908
Materazzi: “Balotelli prima di Inter-Barcellona disse: “Se entro, gioco male”. Io risposi…”

Marco Materazzi, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha raccontato così quanto accaduto con Mario Balotelli
Marco Astori
Marco Astori 

Marco Materazzi, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha raccontato così quanto accaduto con Mario Balotelli nella semifinale di Champions League contro il Barcellona: "Io parlavo in spogliatoio, anche sul pullman: mi capitò con Balotelli prima di Inter-Barcellona.

Poi dovetti raddrizzarlo, ma lui mi vuole ancora bene, l'ha capito perché lo feci. Lui pensava di partire titolare, non partì e disse: "Se io oggi entro, gioco male". Io lo sentii perché mi abbassai la musica e gli dissi: "Mario, se entri e giochi male, poi te le devo dare". Entrò e non giocò benissimo, lasciamo stare la maglia perché era un discorso suo con la gente.

Io volevo andare in finale e dovevamo battere davvero i marziani: quando uscimmo dovetti dargli due scapaccioni. Mi ha perdonato perché il rammarico che ho io per lui è che poteva fare molto di più, perché non ho mai visto uno a 15 anni e mezzo arrivare in prima squadra e provare a fare tunnel a me e Cordoba il giovedì. Ha fatto tanto, ma poteva fare molto di più".

