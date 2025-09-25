Poi dovetti raddrizzarlo, ma lui mi vuole ancora bene, l'ha capito perché lo feci. Lui pensava di partire titolare, non partì e disse: "Se io oggi entro, gioco male". Io lo sentii perché mi abbassai la musica e gli dissi: "Mario, se entri e giochi male, poi te le devo dare". Entrò e non giocò benissimo, lasciamo stare la maglia perché era un discorso suo con la gente.

Io volevo andare in finale e dovevamo battere davvero i marziani: quando uscimmo dovetti dargli due scapaccioni. Mi ha perdonato perché il rammarico che ho io per lui è che poteva fare molto di più, perché non ho mai visto uno a 15 anni e mezzo arrivare in prima squadra e provare a fare tunnel a me e Cordoba il giovedì. Ha fatto tanto, ma poteva fare molto di più".