FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Matri: “Vi dico come finisce Juve-Inter stasera. Pio Esposito? Ho paura che…”

news

Matri: “Vi dico come finisce Juve-Inter stasera. Pio Esposito? Ho paura che…”

Matri: “Vi dico come finisce Juve-Inter stasera. Pio Esposito? Ho paura che…” - immagine 1
Alessandro Matri, ex attaccante, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole sulla corsa scudetto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Alessandro Matri, ex attaccante, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole sulla corsa scudetto: “C’è più equilibrio al vertice rispetto a dodici mesi fa. Il Napoli è favorito per lo scudetto, Conte ha costruito una macchina solida con una rosa larga che gli permetterà di assorbire la fatica delle coppe”.

Può aprire un ciclo?

“Antonio è capace di grandi imprese, come portare il Napoli dal decimo al primo posto in un anno. Il lavoro con lui è veramente faticoso, e io ne so qualcosa (ride, ndr). Chiede tanto ai suoi giocatori, dopo un po’ ti logora. Ha cambiato la mentalità del presidente De Laurentiis, ma storicamente il mister non è uno da percorsi lunghi”.

Matri: “Vi dico come finisce Juve-Inter stasera. Pio Esposito? Ho paura che…”- immagine 2
Getty Images

Dietro il Napoli chi c’è?

Inter, Juventus e Milan. I nerazzurri sono la squadra più forte come individualità. Sono curioso di vedere che impatto avrà Chivu col passare delle giornate, se sarà in grado di incidere sulla testa dei giocatori. Dopo la sconfitta con l’Udinese, la partita con la Juventus è già un importante banco di prova”.

Da ex attaccante, come valuta la scelta di trattenere Pio Esposito?

“Allenarsi con grandi campioni ti fa crescere, ma ho paura che trovi poco spazio. Non è facile incidere quando subentri dalla panchina per pochi minuti, se sbagli un paio di partite arrivano le critiche. Attorno a lui c’è una bella atmosfera, spero rimanga e che non venga messo in discussione se avrà delle difficoltà”.

Matri: “Vi dico come finisce Juve-Inter stasera. Pio Esposito? Ho paura che…”- immagine 3
Getty Images

Come vede il derby d’Italia di sabato?

“Ci arriva meglio la Juve, ha il morale alto e sei punti in classifica. Azzardo il risultato: 2-1 per i bianconeri”.

Leggi anche
Sacchi: “Ajax tosto, ma mi preoccupo più dell’Inter. I campioni non bastano, serve...
Lucio racconta l’incidente choc: “Ricordo solo le fiamme addosso, il trauma vero è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA