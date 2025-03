"Non vedo l'ora di vedere ogni partita ma questo in particolare ha un appeal diverso per me perché si affrontano due mie ex squadre. Entrambe sono prime nel loro campionato e ciò dimostra che hanno qualità. Secondo me l'Inter è la squadra più costante e stabile in Italia negli ultimi 4 anni, sono molto solidi, disciplinati e ordinati in campo. A livello individuale forse il Bayern è superiore con Kane, Musiala e Kimmich ma il collettivo dell'Inter sta funzionando bene con Inzaghi allenatore. Hanno giocatori come Sommer e Thuram che conoscono bene la Bundesliga, sarà una grande gara, potrebbe anche essere una finale. Anche se saranno due partite tirate, il Bayern ha le individualità che l'Inter non ha. Il Bayern sta facendo bene in difesa e sta impressionando per compattezza, ancora più dell'inizio dell'era Kompany. Anche l'attacco sta performando ed è questa la chiave che ha permesso di vincere contro il Leverkusen"