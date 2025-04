Matthaus: “Infortuni ma non solo: ecco perché l’Inter ha eliminato il Bayern”

"Non ci si poteva aspettare che il Bayern vincesse la Champions o facesse il Triplete dopo tutto quello che è successo. E dove sono Real Madrid, City e Liverpool? Non sono in semifinale nemmeno loro. In Europa non c'è una singola squadra in grado di rimpiazzare così tanti giocatori chiave infortunati. E ciononostante il Bayern ha dimostrato di essere una delle migliori squadre in Europa. Dalla panchina sono subentrati giocatori come Gnabry e Coman, la squadra non è scarsa come qualcuno ha detto ultimamente. A questa squadra manca solo una seconda punta oltre a Kane. L'Inter è stata avvantaggiata in questo duello semplicemente perché la squadra gioca bene con lo stesso allenatore da quattro anni. Questo ha creato stabilità che ultimamente fa la differenza"