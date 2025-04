"Se (Vincent) Kompany non schiera Müller e le cose vanno male, l'allenatore, che ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi mesi, ne risentirà". Il Bayern deve recuperare lo svantaggio di 2-1 a San Siro. Müller non era titolare la scorsa settimana a Monaco, ma è entrato in campo e ha segnato il gol del momentaneo pareggio. Poi è partito titolare nel pareggio per 2-2 di Bundesliga di sabato contro il Borussia Dortmund. Le due partite sono arrivate dopo l'annuncio che il contratto di Müller non sarebbe stato rinnovato a fine stagione e che lascerà il Bayern dopo 25 anni, dove ha giocato 745 partite e vinto 33 trofei. Müller, 35 anni, che ha giocato solo sporadicamente negli ultimi mesi, è un'opzione per sostituire l'infortunato Jamal Musiala in attacco. L'avvicinarsi della fine del suo periodo al club rende la questione ancora più delicata. Il Bayern vuole raggiungere la finale di Champions League, che si giocherà nel suo stadio di casa il 31 maggio.