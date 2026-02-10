Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha toccato diversi argomenti. Sul discorso scudetto, l'ex giocatore è netto.
Mauro: “Discorso scudetto già chiuso, può perderlo solo l’Inter. E la gara con la Juve…”
"L’Inter è lassù e non la tocca nessuno. Se il Milan continuerà a tenere questo passo chiuderà tranquillamente al secondo posto e la lotta sarà tutta per il terzo e il quarto posto, diversamente la bagarre resterà aperta per tre posizioni. Temo il Napoli possa essere risucchiato dalla corsa di Juve e Roma, senza quel rigorino col Genoa il percorso della squadra di Conte si sarebbe complicato ulteriormente. A me piace molto l’Atalanta come organico, perché ha tanti giocatori importanti da metà campo insù. finora però ha trovato poco equilibrio nei risultati. Altre squadre di quel livello sinceramente non ne vedo”.
Se l’Inter vince con la Juve chiude il discorso scudetto?—
“È già chiuso, poi può succedere qualsiasi cosa. Ma a questo punto il campionato può perderlo solo l’Inter. Ciò non vuol dire che con la Juve non sarà una partita stuzzicante, ma per adesso tra le due squadre c’è un gol e mezzo di differenza. Sono convinto che la squadra di Spalletti vorrà fare una bella partita perché ci saranno spazi e perché vorrà far vedere di essere allo stesso livello di quella di Chivu, quindi sarà una partita da tripla. Ma lo scudetto lo vincerà l’Inter”.
(Gazzetta dello Sport)
