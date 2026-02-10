"L’Inter è lassù e non la tocca nessuno. Se il Milan continuerà a tenere questo passo chiuderà tranquillamente al secondo posto e la lotta sarà tutta per il terzo e il quarto posto, diversamente la bagarre resterà aperta per tre posizioni. Temo il Napoli possa essere risucchiato dalla corsa di Juve e Roma, senza quel rigorino col Genoa il percorso della squadra di Conte si sarebbe complicato ulteriormente. A me piace molto l’Atalanta come organico, perché ha tanti giocatori importanti da metà campo insù. finora però ha trovato poco equilibrio nei risultati. Altre squadre di quel livello sinceramente non ne vedo”.