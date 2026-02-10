Le parole del giocatore bianconero nei giorni che precedono il derby d'Italia

Francisco Conceicao, giocatore della Juventus, ha parlato della prossima partita, quella contro l'Inter, ai microfoni di SportMediaset. «Nessun problema fisico, anche la borsa al ginocchio che si era vista, non è niente. Creo tante occasioni? È mancato il gol che serve per aiutare innanzitutto la squadra. Ma continuando così è una questione di tempo. Cosa mi aspetto da questa stagione? Pensiamo a vincere ogni partita, dobbiamo continuare a vincere in campionato per stare in alto. Cosa che si fa in questo club. Personalmente devo fare più gol, dare una mano a segnare con gli assist per raggiungere gli obiettivi della squadra», ha detto.

-Pagate caro le occasioni sprecate anche se tante occasioni sono un segnale positivo. Ma cosa non funziona?

Manca il gol, se riusciamo a segnare prima la squadra ha più fiducia. Se il gol non arriva si sente il nervosismo, perché c'è la necessità di fare quel gol per vincere. È difficile creare tante occasioni ma dobbiamo comunque segnare di più, lavorare su quello.

-Cosa ti piace della mentalità di Spalletti?

Il modo in cui vogliamo giocare e vincere. I risultati stanno parlando da soli: vinciamo di più. Ma abbiamo le potenzialità per fare meglio. Me incluso e cercherò di farlo.

-In tanti sapete saltare l'uomo: oltre a te ci sono anche McKennie, Yildiz e Boga...

Sono giocatori che mi piacciono perché penso che ci sia bisogno di giocatori che saltano l'uomo in una squadra che deve lottare per vincere.

-Ti vedi nella Juventus a lungo?

Sì. Mi vedo a lungo nella Juve e mi vedo qui a vincere titoli e a fare grandi cose anche a livello personale.

-Andiamo alla stretta attualità: arriva l'Inter a cui hai già segnato: è una partita sentita per il club e i tifosi ed è importante per il campionato...

Dobbiamo fare il nostro lavoro. Vogliamo vincere questa partita e mostrare che siamo una grande squadra. Sappiamo che l'Inter è in un momento molto buono, sta vincendo tutte le partite e bene. Ma abbiamo la qualità per fare bene, vincere e andiamo a San Siro per fare quello. Di sicuro.

-E la partita successiva sarà il doppio impegno di CL, affascinante, contro il Galatasaray. Cosa vi aspettate da questo confronto e dalla vostra CL?

Sappiamo che la Champions è la migliore competizione per club del mondo. Sarà una gara difficile contro una squadra che ha individualità forti, ma dobbiamo fare il lavoro minimo che è vincere per stare nelle migliori squadre d'Europa.

