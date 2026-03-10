FC Inter 1908
Intervistato da Repubblica, Sandro Mazzola torna sul derby perso dai nerazzurri
Nonostante la sconfitta nel derby, il vantaggio dell'Inter sul Milan a oggi è rassicurante: 7 punti a dieci giornate dalla fine. Saranno importante capire come i nerazzurri reagiranno a partire dalla gara di sabato contro l'Atalanta. Intervistato da Repubblica, Sandro Mazzola torna sulla gara di domenica.

"Il derby è stata una partita nettamente al di sotto delle aspettative da parte dell'Inter con un Milan cinico che ha capitalizzato le sue occasioni. L'Inter però non deve abbattersi, Chivu e i ragazzi hanno costruito un vantaggio importante. Sanno che l'obiettivo principale è a portata di mano".

