Nonostante la sconfitta nel derby, il vantaggio dell'Inter sul Milan a oggi è rassicurante: 7 punti a dieci giornate dalla fine. Saranno importante capire come i nerazzurri reagiranno a partire dalla gara di sabato contro l'Atalanta. Intervistato da Repubblica , Sandro Mazzola torna sulla gara di domenica.

"Il derby è stata una partita nettamente al di sotto delle aspettative da parte dell'Inter con un Milan cinico che ha capitalizzato le sue occasioni. L'Inter però non deve abbattersi, Chivu e i ragazzi hanno costruito un vantaggio importante. Sanno che l'obiettivo principale è a portata di mano".