Nonostante la sconfitta nel derby, il vantaggio dell'Inter sul Milan a oggi è rassicurante: 7 punti a dieci giornate dalla fine. Saranno importante capire come i nerazzurri reagiranno a partire dalla gara di sabato contro l'Atalanta. Intervistato da Repubblica, Sandro Mazzola torna sulla gara di domenica.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Mazzola: “Inter? Derby al di sotto delle aspettative, ma non deve abbattersi. Chivu…”
news
Mazzola: “Inter? Derby al di sotto delle aspettative, ma non deve abbattersi. Chivu…”
Intervistato da Repubblica, Sandro Mazzola torna sul derby perso dai nerazzurri
"Il derby è stata una partita nettamente al di sotto delle aspettative da parte dell'Inter con un Milan cinico che ha capitalizzato le sue occasioni. L'Inter però non deve abbattersi, Chivu e i ragazzi hanno costruito un vantaggio importante. Sanno che l'obiettivo principale è a portata di mano".
(Repubblica)
© RIPRODUZIONE RISERVATA