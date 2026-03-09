Il presidente della Lega Calcio Serie A, Enzo Simonelli - che ieri era tra gli spettatori del derby di Milano - ha parlato a La Politica nel Pallone su GrParlamento e si è soffermato sulle polemiche arbitrali che stanno caratterizzando il campionato italiano. «Il Varha migliorato di molto le decisioni arbitrali, le polemiche c'erano prima e ci sono anche adesso perchè prima l'errore in campo era tollerato mentre quello del Var un po' meno. Il mio giudizio è positivo, come tutte le cose si possono e si devono migliorare e siamo al lavoro per farlo», ha sottolineato.