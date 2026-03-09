Il presidente della Lega Calcio Serie A, Enzo Simonelli - che ieri era tra gli spettatori del derby di Milano - ha parlato a La Politica nel Pallone su GrParlamento e si è soffermato sulle polemiche arbitrali che stanno caratterizzando il campionato italiano. «Il Varha migliorato di molto le decisioni arbitrali, le polemiche c'erano prima e ci sono anche adesso perchè prima l'errore in campo era tollerato mentre quello del Var un po' meno. Il mio giudizio è positivo, come tutte le cose si possono e si devono migliorare e siamo al lavoro per farlo», ha sottolineato.
Simonelli: “Il VAR ha migliorato le cose e deve sbagliare meno possibile. Il 23 marzo incontro…”
Il presidente della Lega Serie A ha parlato a La Politica nel Pallone su GrParlamento delle polemiche arbitrali
«Il Var deve sbagliare il meno possibile, ma bisogna però accettare anche che possa sbagliare. Il 23 marzo ci sarà questo incontro con Rocchi, proveremo noi a metterci a disposizione della classe arbitrale per agevolare il loro lavoro e confrontarci sulle linee guida che anche noi dobbiamo seguire. Si parlerà delle rispettive esigenze, cercando una soluzione anche nell'interesse del pubblico e del campionato», ha concluso Simonelli.
