Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano con un passato anche all'Inter, nel corso della trasmissione "Seleção Sportv" ha svelato un episodio che riguarda Gianluigi Buffon, suo compagno di squadra ai tempi della Juventus: "So che questo sarà controverso, perché dirò una cosa che in pochi sanno: quando giocavo per la Juventus, alloggiavamo in un hotel a Torino che si trovava in un centro commerciale e aveva anche un cinema.