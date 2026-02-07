FC Inter 1908
news

Ds Lucerna: “Stankovic? Difficoltà nelle giovanili a Milano, ecco perché. Strano che l’Inter…”

Ds Lucerna: “Stankovic? Difficoltà nelle giovanili a Milano, ecco perché. Strano che l’Inter…” - immagine 1
Il direttore sportivo del Lucerna, dove ha giocato Stankovic prima del Club Brugge, ha parlato del centrocampista e della sua maturità
Il direttore sportivo del Lucerna Remo Myer, dove ha giocato Stankovic prima del Club Brugge, ha parlato a HLN del centrocampista e della sua maturità

"Raramente ho visto la gratitudine di Aleksandar. Per la sua età, è così maturo. È incredibile. Un esempio per molti: come scende in campo ogni giorno... Con così tanta grinta, così tanta voglia di migliorare."

Ds Lucerna: “Stankovic? Difficoltà nelle giovanili a Milano, ecco perché. Strano che l’Inter…”- immagine 2
"È così lucido e acuto. Uno stratega. Dentro e fuori dal campo. Credo che abbia anche avuto qualche difficoltà nel settore giovanile dell'Inter. Sempre quelle aspettative intorno al suo nome. È stato un bene per lui non dover pensare a suo padre ogni giorno in quella stagione con noi. Gli ha fatto bene."

Ds Lucerna: “Stankovic? Difficoltà nelle giovanili a Milano, ecco perché. Strano che l’Inter…”- immagine 3
"Ho trovato strano che l'Inter non lo abbia ripreso subito", aggiunge Meyer. "Quando vedi come si sta sviluppando e adattando. E quanto è bravo a ragionare... sarebbe una sorpresa se un giorno non raggiungesse il massimo livello".

