Andrea Della Sala Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 10:32)

Il direttore sportivo del Lucerna Remo Myer, dove ha giocato Stankovic prima del Club Brugge, ha parlato a HLN del centrocampista e della sua maturità

"Raramente ho visto la gratitudine di Aleksandar. Per la sua età, è così maturo. È incredibile. Un esempio per molti: come scende in campo ogni giorno... Con così tanta grinta, così tanta voglia di migliorare."

"È così lucido e acuto. Uno stratega. Dentro e fuori dal campo. Credo che abbia anche avuto qualche difficoltà nel settore giovanile dell'Inter. Sempre quelle aspettative intorno al suo nome. È stato un bene per lui non dover pensare a suo padre ogni giorno in quella stagione con noi. Gli ha fatto bene."

"Ho trovato strano che l'Inter non lo abbia ripreso subito", aggiunge Meyer. "Quando vedi come si sta sviluppando e adattando. E quanto è bravo a ragionare... sarebbe una sorpresa se un giorno non raggiungesse il massimo livello".