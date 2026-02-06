FC Inter 1908
Frattesi-Lazio, Fabiani conferma: "Uno dell'Inter voleva anche venire, poi…"

Frattesi-Lazio, Fabiani conferma: “Uno dell’Inter voleva anche venire, poi…”

Il dirigente biancoceleste ha confermato la trattativa con l'Inter per Davide Frattesi negli ultimi giorni di mercato
Alessandro De Felice
Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato in conferenza stampa.

Il dirigente biancoceleste ha confermato la trattativa con l'Inter per Davide Frattesi negli ultimi giorni di mercato.

Qualche colpo che volevi chiudere?

"Francamente non credo che la Lazio si sia indebolita, nella maniera più assoluta. Ho "imbarcato" degli ottimi elementi. E' il 64esimo mercato che faccio, c'è sempre qualcosa che lascia l'amaro in bocca ma non per volontà o per mancanza di soldi. Avevamo individuato un ragazzo dell'Inter che voleva anche venire qua, senza fare nomi, poi non c'è stata la possibilità. La Lazio poteva tranquillamente sostenere un prestito con obbligo, ma ogni società fa le proprie strategie. L'importante è non fare marchette".

