"Francamente non credo che la Lazio si sia indebolita, nella maniera più assoluta. Ho "imbarcato" degli ottimi elementi. E' il 64esimo mercato che faccio, c'è sempre qualcosa che lascia l'amaro in bocca ma non per volontà o per mancanza di soldi. Avevamo individuato un ragazzo dell'Inter che voleva anche venire qua, senza fare nomi, poi non c'è stata la possibilità. La Lazio poteva tranquillamente sostenere un prestito con obbligo, ma ogni società fa le proprie strategie. L'importante è non fare marchette".