Milan, Allegri: “Bella vittoria ma i nostri obiettivi non cambiano. Ora con la Juve…”

"Ci sono partite sporche in cui devi difendere e tutti si devono mettere a disposizione", dice Allegri a Sport Mediaset
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Massimiliano Allegri ha parlato così dopo la vittoria sul Napoli:

"Sono state due partite in una, fino al 60' è stata una partita, dopo quando siamo rimasti in dieci i ragazzi hanno difeso bene, ordinati, concedendo certamente qualcosa al Napoli che è una squadra forte e organizzata, è stata una bella partita"

Rabiot ha detto che i giocatori si divertono anche a difendere

"Per portare a casa i risultati, ci sono partite in cui succedono imprevisti ma devi portare a casa punti. Ci sono partite sporche in cui devi difendere e tutti si devono mettere a disposizione"

Primo posto con Roma e Napoli: si parla di scudetto?

"Il nostro obiettivo non cambia che è tornare a giocare in Champions. Domenica abbiamo una partita bella da giocare con la Juventus, dopo 8 anni lì sarà un'emozione pazzesca"

