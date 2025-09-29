Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Massimiliano Allegri ha parlato così dopo la vittoria sul Napoli:
Milan, Allegri: “Bella vittoria ma i nostri obiettivi non cambiano. Ora con la Juve…”
"Sono state due partite in una, fino al 60' è stata una partita, dopo quando siamo rimasti in dieci i ragazzi hanno difeso bene, ordinati, concedendo certamente qualcosa al Napoli che è una squadra forte e organizzata, è stata una bella partita"
Rabiot ha detto che i giocatori si divertono anche a difendere
"Per portare a casa i risultati, ci sono partite in cui succedono imprevisti ma devi portare a casa punti. Ci sono partite sporche in cui devi difendere e tutti si devono mettere a disposizione"
Primo posto con Roma e Napoli: si parla di scudetto?
"Il nostro obiettivo non cambia che è tornare a giocare in Champions. Domenica abbiamo una partita bella da giocare con la Juventus, dopo 8 anni lì sarà un'emozione pazzesca"
