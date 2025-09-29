Napoli, Di Lorenzo: “Sconfitta che brucia, meritavamo il pari. Giocando ogni tre giorni…”

"Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, meritavamo sicuramente il pareggio", commenta Di Lorenzo a Sport Mediaset

Matteo Pifferi Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 14:46)

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Giovanni Di Lorenzo ha commentato così il KO del Napoli contro il Milan:

"Sconfitta che brucia, meritavamo il pareggio per il nostro secondo tempo. Dispiace, volevamo portare a casa punti. Abbiamo approcciato male la partita, abbiamo preso gol in avvio che ha messo la partita sui binari giusti per il Milan. Analizzeremo gli errori fatti per migliorare"

Tante assenze in difesa

"Le assenze ci sono e ci saranno, gli infortuni possono capitare ma ci sono giocatori pronti a sostituire chi manca. Potevamo evitare di prendere i due gol, rivedremo gli episodi per cercare di non ripetere in futuro. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, meritavamo sicuramente il pareggio"

Cosa è mancato?

"Potevamo gestire meglio alcune situazioni ed essere più puliti nell'ultimo passaggio. Potevamo fare gol, il Milan si è difeso bene sulle palle alte, ha giocatori bravi nei duelli aerei ma abbiamo dato tutto. Ci riposiamo due giorni e poi pensiamo alla Champions, giocando ogni tre giorni c'è tempo per pensare subito alla prossima partita"

Rigore

"Dal campo l'ho percepita subito questa situazione e l'ho segnalata all'arbitro. Un episodio che poteva cambiare la partita, siamo riusciti a segnare ma non a sfruttare la superiorità numerica. La partita è andata così, è una sconfitta che brucia ma pensiamo alla prossima"