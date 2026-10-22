VIDEO FCIN1908 / Boban: "Milan in CL? Ci siamo adattati alla non ambizione. Non ha senso..."

Amorim, dopo la sconfitta in Europa League del Milan contro il Bournemouth per 3-0 ha parlato ai microfoni di Skysport: «Approccio non da Milan e che non rende onore alla storia rossonera in Europa? Il rosso ha cambiato a partita e non abbiamo avuto la possibiità di recuperare dopo i due rigori contro e il terzo gol lo abbiamo preso ancora su calcio piazzato. Non c'è stata partita e non è neanche questione di parlare di ritmo gara. Non possiamo subire un rigore su calcio d'angolo così e poi rimanere nella stessa azione in dieci».

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-Partita negativa solo per il Milan: tante energie sprecate e due errori su due calci d'angolo e non è possibile che Maignan commetta questi errori...

Non possiamo commettere questo errore, specie i più esperti. Oggi non c'è stata partita, dobbiamo pensare alla nostra. È una partita negativa sotto tutti i punti di vista, pensiamo al campionato.

-Curiosità da ex calciatore: quando si rimane in 10 si va 4-4-1. Hai scelto di rimanere 5-3-1, abitudine o hai deciso così?

I ragazzi conoscono meglio questa difesa ed era per metterli a loro agio e prendere meno rischi nella fase centrale della partita. Li ho messi nella posizione in cui si trovano più a loro agio.

-Già parlato con Maignan?

Non ho avuto ancora tempo. Dobbiamo tornare prima possibile a casa, dobbiamo preparare la gara con l'Udinese e ne parleremo a Milano.

-Primo bilancio: come inserisce questa partita nel percorso del suo Milan?

Sì. È parte del percorso. Guardando alla storia del Milan non si può essere che critici su questa partita. Ma dobbiamo approfittare di questi momenti, nel calcio capita e dobbiamo cambiare l'inerzia di questo momento.

(Fonte: SS24)