"L'infortunio mi ha tenuto lontano dal campo per un po' di tempo sfortunatamente. Ho cercato di lavorare sfruttato il tempo per migliorare, ormai ci siamo e per questo sono contento. Rientro on la Juve? Il mio obiettivo e quello dello staff medico è essere il più pronto possibile per quella partita, poi deciderà Fonseca chi andrà in campo"