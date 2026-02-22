Marco Landucci, vice allenatore del Milan in panchina al posto dello squalificato Allegri, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko col Parma

Marco Landucci, vice allenatore del Milan in panchina al posto dello squalificato Allegri, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko col Parma: "Non siamo contenti, il Parma ha fatto un'ottima partita, la palla non voleva andare dentro. Martedì riprendiamo, siamo amareggiati, volevamo i 3 punti. Ora ripartiamo con entusiasmo e pensiamo a Cremona.

Tenere il passo dell'Inter per lo scudetto idea solo giornalistica? La squadra è dispiaciuta, ma non dobbiamo pensare agli altri, pensiamo al nostro percorso e a fare più punti possibili. L'obiettivo è tornare in Champions e per arrivare bisogna fare più punti possibili.

Atteggiamento diverso tra primo e secondo tempo? Abbiamo fatto tanti punti con questo atteggiamento, volevamo cambiare nel secondo, poi quando non fai risultato sembra tutto sbagliato. Credo l'atteggiamento fosse quello giusto, il Parma ha fatto veramente bene, noi un po' sfortunati ma è il calcio.

Passi falsi in alto tranne l'Inter? Ogni gara è difficile e ha le sue insidie in Italia, chi deve salvarsi, chi entrare in Champions, penso sia il campionato più difficile al mondo. Martedì ripartiamo e pensiamo a Cremona, oggi è stata così, Gabbia fuori nel riscaldamento, Loftus si è fatto male... Un po' particolare come serata".