"Straordinaria è poi la crescita dei nostri ricavi, senza considerare diritti tv e player trading", dice Scaroni

"Abbiamo chiuso per il terzo anno consecutivo un bilancio positivo. Dopo che da 17 anni non si registrava un risultato utile, farlo per tre anni consecutivi lo reputo particolarmente brillante.

Straordinaria è poi la crescita dei nostri ricavi, senza considerare diritti tv e player trading dai 90 milioni nel 2019 siamo passati a 240 milioni nell'attuale esercizio.