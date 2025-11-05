Saelemaekers: “Vedo analogie con l’anno dello scudetto. E con Allegri…”

"Penso che quest'anno stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan", ha detto Alexis Saelemaekers a Sportmediaset

Matteo Pifferi Redattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 18:31)

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Alexis Saelemaekers ha parlato così anche della lotta scudetto:

"Penso che quest'anno stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan. Anche se non ero nel gruppo, ho visto da lontano che l'anno scorso è stato difficile. Quest'anno invece siamo ripartiti su delle buone basi e con un gruppo belo unito, con spirito di famiglia stiamo facendo le cose fatte bene, piano piano. Siamo molto contenti. Quando è finita la stagione scorsa abbiamo saputo che Allegri era il nuovo mister, lui mi ha chiamato e mi ha detto che la sua intenzione era di tenermi in questo gruppo. Vedendo un allenatore così, per me era chiara la decisione di stare qua con lui: avere la fiducia di un allenatore come Allegri è una cosa bella e gli ho subito detto che ero a disposizione".

Quanti gol? — "Il mister mi chiede di fare il mio lavoro al massimo, di aiutare i miei compagni: non mette pressione sulle statistiche. Sa che uno che dà il massimo, aiuterà gli altri a fare gol e a trovare spazi. Non c'è la pressione di fare gol, che sia io o altri giocatori. Siamo qua per lavorare forte, ascoltare quello che il mister ci chiede per la partita e il resto è un bonus".

Maturazione — "Sento di essere maturato anche fuori dal campo: ho cambiato tante cose anche nella mia vita personale. Tutto questo mi ha portato a crescere. Da quando sono tornato a Milanello ho sentito che avevo un altro ruolo in campo e nello spogliatoio. Anche se sono stato via due anni sono uno dei 'vecchi'. Ho assunto il ruolo del giocatore che capisce veramente la storia del Milan, che sa cosa vuol dire indossare la maglia: provo a trasmettere questo ai nuovi e ai giovani".

Analogie con l'anno dello scudetto — "Qualcosa in comune con l'ultimo scudetto? Il fatto che prendiamo partita dopo partita: lavoriamo ogni settimana, resettiamo dopo ogni partita sia che sia buona o un po' meno bella. Ripartiamo da basi nuove ogni settimana: questa è una cosa in comune con l'anno dell'ultimo scudetto. È una cosa molto importante, perché permette di non esaltarci troppo e non buttarci troppo giù: rimaniamo sempre con la giusta mentalità".

Sul Parma — "Sarà una partita molto difficile. Sappiamo che il Parma non è mai una squadra facile in trasferta. Dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente, andare lì e lottare fino alla fine".