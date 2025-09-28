Domani è una giornata cruciale per capire quale sarà il futuro dello stadio di Inter e Milan. Ne ha parlato Scaroni a DAZN

Domani è una giornata cruciale per capire quale sarà il futuro dello stadio di Inter e Milan. Il Consiglio Comunale di Milano, infatti, è chiamato a decidere definitivamente sulla vendita di San Siro e dell'area circostante ai due club, che hanno tutte le intenzioni di costruire un nuovo impianto. Ne ha parlato prima del fischio d'inizio di Milan-Napoli il presidente rossonero Scaroni. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN:

"Domani è la fine, mi auguro, di un lungo percorso iniziato tanti anni fa. Credo che domani il Consiglio Comunale prenderà una decisione saggia e varerà un bellissimo stadio per Milano, per i due club, per il calcio italiano. E' un passaggio fondamentale che mi auguro domani avverrà. Il Milan è di proprietà di Red Bird, di proprietà di Gerry Cardinale. Il tema della trasparenza francamente non lo capisco. Dall'Inter parleranno per loro, ma credo che la situazione sia analoga alla nostra".

"Siamo fiduciosi, perché se dovessero per ipotesi sollevarsi problemi, perderemmo tutti: squadre, Milano, l'Italia, il calcio italiano. Non vedo chi potrebbe prendersi la responsabilità di creare un danno di questo tipo".

(Fonte: DAZN)