Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stephan Lichtsteiner ha parlato anche del big match tra Milan-Napoli
Gianni Pampinella
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stephan Lichtsteiner ha parlato anche del big match tra Milan-Napoli in programma questa sera. "Una sfida di altissimo livello, preparata molto bene e, visto che siamo ancora a inizio stagione, penso che sarà una partita giocata, in cui entrambe le squadre cercheranno di comandare".

"Napoli e Milan saranno in corsa per lo scudetto fino alla fine, ma credo che anche Inter e Juve possano provare a lottare per il primo posto. Come sempre, saranno decisivi gli episodi e altre situazioni, come il percorso nelle coppe e gli infortuni".

