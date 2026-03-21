«Bicchiere non mezzo pieno ma pieno per trequarti. Non è pieno del tutto per il risultato finale. La mia squadra ha fatto la partita e sono orgoglioso che siamo venuti a San Siro contro quelli che in questo momento sono secondi in classifica con un pubblico che ha entusiasmo che spinge molto. Sui numeri meritavamo un risultato diverso ma ha vinto il Milan e il rammarico è sul risultato. Sul resto sono orgoglioso dei miei ragazzi a cui avevo chiesto di venire a Milano a fare una prestazione da Toro. L'hanno fatta. Lavoreremo su quello che non ci ha permesso di ottenere risultati. Mi dispiace più per loro».