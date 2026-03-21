«Bicchiere non mezzo pieno ma pieno per trequarti. Non è pieno del tutto per il risultato finale. La mia squadra ha fatto la partita e sono orgoglioso che siamo venuti a San Siro contro quelli che in questo momento sono secondi in classifica con un pubblico che ha entusiasmo che spinge molto. Sui numeri meritavamo un risultato diverso ma ha vinto il Milan e il rammarico è sul risultato. Sul resto sono orgoglioso dei miei ragazzi a cui avevo chiesto di venire a Milano a fare una prestazione da Toro. L'hanno fatta. Lavoreremo su quello che non ci ha permesso di ottenere risultati. Mi dispiace più per loro».
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fcinter1908 news interviste D’Aversa: “Col Milan meritavamo risultato diverso. La differenza l’ha fatta…”
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D’Aversa: “Col Milan meritavamo risultato diverso. La differenza l’ha fatta…”
L'allenatore del Torino ha commentato su DAZN la sconfitta incassata contro i rossoneri a San Siro
Così Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan per 3-2.
Il tecnico ha anche aggiunto: «Non penso ad una questione di fortuna. Quel cm di differenza di una palka che può entrare o uscire lo determina sempre la cattiveria, la determinazione. Bisogna avere la malizia per portare a casa il risultato. Bisogna essere cattivi e precisi, lavorare in settimana su quello. Poi Maignan bravissimo su Simeone. Merito al Milan che ha vinto la partita ma sono orgoglioso dei miei ragazzi questa sera».
(Fonte: DAZN)
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