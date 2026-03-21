A DAZN le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria per tre a due sul Torino

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 20:33)

Con la vittoria sul Torino, il suo Milan si è portato a meno cinque dal primo posto dell'Interche domani sera è impegnata a Firenze. Una risposta al Napoli che aveva superato la squadra rossonera in classifica e adesso è tornata terza a meno un punto. Alla fine dei novanta minuti del Meazza, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN.

Queste le parole dell'allenatore: «Era una partita importante, abbiamo trovato un buon Torino nella prima mezz'ora, c'era molta pressione, forzavamo troppo la giocata e abbiamo preso delle ripartenze. Nel secondo tempo i ragazzi siamo cresciuti, anche fisicamente, e non era facile dopo il pari a fine primo tempo».

-Hai cambiato idea sul tridente o è sempre da fare a gara in corso?

Il giocatore del nostro equilibrio è Saelemakers e ogni tanto arriva a fine partita cotto. Poi ho messo Pulisic largo perché serviva area in mezzo al campo, avevan un blocco centrale compatto e forte.

-Questa volta ha esultato tantissimo a fine partita: cosa c'era in quell'esultanza?

L'importanza della partita. Siamo in fondo alla stagione. Quando si arriva in fondo, da marzo in poi, si pensa alle partite e alla classifica: poi non c'è tempo per sistemarla. Avevamo perso con Parma e Lazio e non era facile da vincere oggi: il Toro ha fatto una bella partita.

-Conte dice che ora può guardare avanti. Anche il Milan guarda avanti?

Noi guardiamo dietro. Intanto è una vittoria in meno verso l'obiettivo prioritario. Con questa classifica sarà una bella partita a Napoli.

-Fulkrug come lo valuti?

Non è facile quando si entra dopo, nel secondo tempo ha fatto meglio. Jashari che è stato criticato domenica e non ha continuità: non è facile giocare con certe strutture fisiche. Mentre Ricci riesce anche entrando dopo ad avere stessa mentalità e fisicità. Comunque bel secondo tempo.

-Quando Pavlovic ha tirato in porta cosa ha pensato?

Si è rifatto. Lui è così, anche stasera ha fatto una bella gara: ha carattere, anima, ha difeso bene a campo aperto. Al primo calcio d'angolo se tira dritto per dritto aveva un'altra occasione.

-Due gol dei difensori e dei centrocampisti torna a chiedere ai giocatori di svegliarsi?

Non dirò nulla perché c'è la sosta. Gli attaccanti torneranno a segnare nei momenti decisivi dopo la sosta. Io gli avevo solo chiesto di non rovinarmi la sosta.

(Fonte: DAZN)