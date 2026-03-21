Con la vittoria sul Torino, il suo Milan si è portato a meno cinque dal primo posto dell'Interche domani sera è impegnata a Firenze. Una risposta al Napoli che aveva superato la squadra rossonera in classifica e adesso è tornata terza a meno un punto. Alla fine dei novanta minuti del Meazza, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN.
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Allegri: “Noi guardiamo ancora dietro. Con questa classifica bella partita a Napoli”
Queste le parole dell'allenatore: «Era una partita importante, abbiamo trovato un buon Torino nella prima mezz'ora, c'era molta pressione, forzavamo troppo la giocata e abbiamo preso delle ripartenze. Nel secondo tempo i ragazzi siamo cresciuti, anche fisicamente, e non era facile dopo il pari a fine primo tempo».
-Hai cambiato idea sul tridente o è sempre da fare a gara in corso?
Il giocatore del nostro equilibrio è Saelemakers e ogni tanto arriva a fine partita cotto. Poi ho messo Pulisic largo perché serviva area in mezzo al campo, avevan un blocco centrale compatto e forte.
-Questa volta ha esultato tantissimo a fine partita: cosa c'era in quell'esultanza?
L'importanza della partita. Siamo in fondo alla stagione. Quando si arriva in fondo, da marzo in poi, si pensa alle partite e alla classifica: poi non c'è tempo per sistemarla. Avevamo perso con Parma e Lazio e non era facile da vincere oggi: il Toro ha fatto una bella partita.
-Conte dice che ora può guardare avanti. Anche il Milan guarda avanti?
Noi guardiamo dietro. Intanto è una vittoria in meno verso l'obiettivo prioritario. Con questa classifica sarà una bella partita a Napoli.
-Fulkrug come lo valuti?
Non è facile quando si entra dopo, nel secondo tempo ha fatto meglio. Jashari che è stato criticato domenica e non ha continuità: non è facile giocare con certe strutture fisiche. Mentre Ricci riesce anche entrando dopo ad avere stessa mentalità e fisicità. Comunque bel secondo tempo.
-Quando Pavlovic ha tirato in porta cosa ha pensato?
Si è rifatto. Lui è così, anche stasera ha fatto una bella gara: ha carattere, anima, ha difeso bene a campo aperto. Al primo calcio d'angolo se tira dritto per dritto aveva un'altra occasione.
-Due gol dei difensori e dei centrocampisti torna a chiedere ai giocatori di svegliarsi?
Non dirò nulla perché c'è la sosta. Gli attaccanti torneranno a segnare nei momenti decisivi dopo la sosta. Io gli avevo solo chiesto di non rovinarmi la sosta.
(Fonte: DAZN)
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