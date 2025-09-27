L'Inter di Chivu, dopo il successo contro il Sassuolo, cerca continuità di risultati affrontando in trasferta il Cagliari. Per l'occasione il tecnico nerazzurro potrà contare nuovamente su Lautaro Martinez. Uno che, come ricorda Il Giornale, si è spesso esaltato contro i sardi: "La caccia dell'Inter continua in Sardegna, dove Chivu ritrova il suo capitano, assente ad Amsterdam per forza e col Sassuolo per scelta.
Inter, torna la certezza Lautaro: un incubo per il Cagliari. Al suo fianco…
Lautaro ora sta bene e il Cagliari gli porta fortuna: 11 gol in 11 partite, a nessun altro avversario ha segnato così tanto. Torna quindi titolare la Thu-La, di cui finora il leader è stato Thuram, 5 gol in 5 partite. Pio Esposito può attendere, Chivu ha capito che quest'anno l'Inter ha le alternative che non aveva nella scorsa stagione.
Vincere resta un dovere, una via per accorciare in classifica ed evitare di continuare a guardare da distante gli scarichi degli altri, e due scontri diretti altrui possono dare un ulteriore aiuto. Oltretutto, gli ultimi 5 viaggi sull'isola hanno fruttato altrettante vittorie. L'ultimo a perdere fu Spalletti, inverno 2019, con Lautaro a segno anche allora, ma ininfluente sul punteggio finale".
