FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, torna la certezza Lautaro: un incubo per il Cagliari. Al suo fianco…

news

Inter, torna la certezza Lautaro: un incubo per il Cagliari. Al suo fianco…

Inter, torna la certezza Lautaro: un incubo per il Cagliari. Al suo fianco… - immagine 1
Il capitano nerazzurro ha smaltito i problemi alla schiena, e contro i sardi sarà in campo dal primo minuto
Fabio Alampi Redattore 

L'Inter di Chivu, dopo il successo contro il Sassuolo, cerca continuità di risultati affrontando in trasferta il Cagliari. Per l'occasione il tecnico nerazzurro potrà contare nuovamente su Lautaro Martinez. Uno che, come ricorda Il Giornale, si è spesso esaltato contro i sardi: "La caccia dell'Inter continua in Sardegna, dove Chivu ritrova il suo capitano, assente ad Amsterdam per forza e col Sassuolo per scelta.

Inter, torna la certezza Lautaro: un incubo per il Cagliari. Al suo fianco…- immagine 2
Getty Images

Lautaro ora sta bene e il Cagliari gli porta fortuna: 11 gol in 11 partite, a nessun altro avversario ha segnato così tanto. Torna quindi titolare la Thu-La, di cui finora il leader è stato Thuram, 5 gol in 5 partite. Pio Esposito può attendere, Chivu ha capito che quest'anno l'Inter ha le alternative che non aveva nella scorsa stagione.

Inter, torna la certezza Lautaro: un incubo per il Cagliari. Al suo fianco…- immagine 3
Getty Images

Vincere resta un dovere, una via per accorciare in classifica ed evitare di continuare a guardare da distante gli scarichi degli altri, e due scontri diretti altrui possono dare un ulteriore aiuto. Oltretutto, gli ultimi 5 viaggi sull'isola hanno fruttato altrettante vittorie. L'ultimo a perdere fu Spalletti, inverno 2019, con Lautaro a segno anche allora, ma ininfluente sul punteggio finale".

Leggi anche
Fratelli Esposito, un affare di famiglia: ecco cosa può riservare Cagliari-Inter
Cagliari-Inter, si sfidano gli Esposito alla Domus Arena. Ma solo uno partirà dal 1′

© RIPRODUZIONE RISERVATA