Il capitano nerazzurro ha smaltito i problemi alla schiena, e contro i sardi sarà in campo dal primo minuto

Lautaro ora sta bene e il Cagliari gli porta fortuna: 11 gol in 11 partite, a nessun altro avversario ha segnato così tanto. Torna quindi titolare la Thu-La, di cui finora il leader è stato Thuram, 5 gol in 5 partite. Pio Esposito può attendere, Chivu ha capito che quest'anno l'Inter ha le alternative che non aveva nella scorsa stagione.