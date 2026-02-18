FC Inter 1908
Mkhitaryan: “Brutto giocare qui, ho brutti ricordi. Ma c’è anche il ritorno quindi…”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della gara contro il Bodo/Glimt
Marco Astori
Marco Astori 

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della gara contro il Bodo/Glimt: "E' brutto giocare qui, ci ho giocato due volte e avuto due brutte esperienze: ma bisogna fare il nostro meglio.

C'è anche il ritorno, bisognerà avere un vantaggio. Non dobbiamo fare gli errori fatti dagli avversari precedenti: dobbiamo fare una buona gara e fargli male. Entreremo in campo per fare il nostro meglio: difficile dire come andrà ma siamo pronti".

